Katholische Kirche in Beuel : Auf dem Weg zur Gemeinschaftspfarrei

Zur Person

Norbert Grund wurde 1965 in Bonn geboren, aufgewachsen ist er in Rheinbach. Theologie studiert hat er in Bonn und in Würzburg. Zum Diakon wurde er 1993 in Heilig Kreuz in Limperich geweiht, zum Priester 1994 im Kölner Dom von Kardinal Meisner. Kaplan war er im Kölner Süden, in Düsseldorf und in Erkrath. Seit 2002 ist er Pfarrer im Beueler Süden in St. Gallus, Heilig Kreuz und Sankt Cäcilia, in der katholischen Pfarreiengemeinschaft „Bonn – Zwischen Rhein und Ennert“. Seit gut einem Jahr ist er auch „Pfarrverweser“ für die Pfarreiengemeinschaft „Am Ennert“. shr