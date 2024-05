Ab Pfingstmontagabend Aufzüge in Ramersdorf für zwei Tage außer Betrieb

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die in Ramersdorf an den Gleisen 2 und 3 aussteigen wollen, haben die Möglichkeit, eine Station weiter zur Haltestelle „Oberkassel Nord“ zu fahren, dort in eine Bahn in die Gegenrichtung einzusteigen und an Gleis 1 an der Haltestelle „Ramersdorf“ auszusteigen. Der Aufzug an Gleis 1 ist in Betrieb.