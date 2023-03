Bäume pflanzen in Beuel : Aus Acker wird Wald

Beuel Ehemalige Abiturienten des KFG haben die Initiative „Thousand Trees“ gegründet und organisiert, dass Schüler der IGS bei Oberholtorf Bäume pflanzen.

Oben Schnee, darunter aber der Boden nicht gefroren, sondern feucht und weich: Für die Bäumchen, die jetzt auf einem Feld bei Oberholtorf vor sich hin wachsen können, waren die Pflanzbedingungen am Mittwoch optimal. Das sagt jedenfalls Förster Bernd Sommerhäuser. Die Jugendlichen, die diese Bäume einpflanzten, hätten sich vielleicht trockeneres Wetter gewünscht, aber so konnten sie zum Aufwärmen wenigstens ein paar Schneebälle fliegen lassen.

Bei diesem Erfolg wollte er es aber nicht bewenden lassen. Mit Philipp Bruckes und Erwin Götz gründete Nickel die „Thousand Trees Initiative“, um ähnliche Aktionen auch für andere Abiturienten zu organisieren. In diesem Jahr kamen sie mit der IGS ins Gespräch, was dazu führte, dass am Mittwoch rund 80 junge Leute 1000 Bäume pflanzten: Hainbuchen, Traubeneichen und Birken. Denn auch bei ihnen kam genug Geld zusammen. Das Problem war, dass in einer Zeit, in der alles teurer geworden ist, das auch für Jungbäume gilt. So konnte die Initiative von dem Geld, das die IGS-Abiturienten übers Crowdfunding eingenommen haben, eigentlich nur 700 Euro dafür ausgeben – es sollte ja noch Geld für den Abiball übrig bleiben. Sie sind der SDW dankbar dafür, dass sie die restlichen 300 Bäume spendete.