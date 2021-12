Entscheidung im Bonner Stadtrat : Ausbau der B56 in Beuel nimmt weitere Hürde

Beuel Mit Mehrheit hat sich der Bonner Stadtrat bezüglich der Diskussion um den Ausbau der B56 in Beuel dem Votum der Bezirksvertretung Beuel angeschlossen. Damit es Platz für einen neuen, autofreien Bahnkörper und einen Radweg gibt, müssen Grundstückseigentümer Flächen abgeben. 8,20 Meter würde die B56 im Bereich des Combahnfriedhofs breiter.

Die Stadtbahnlinie 66 soll schneller werden, dafür muss während eines angedachten Umbaus der Sankt Augustiner Straße (B56) mehr Fläche in Höhe des Combahnfriedhofs her: Platz soll es so für einen neuen Bahnkörper sowie für einen unabhängigen Radweg geben. In der jüngsten Sitzung schloss sich der Rat der Stadt Bonn nun mehrheitlich einer Entscheidung der Bezirksvertretung Beuel an. In der Frage, wie breit der Straßenquerschnitt der B56 zukünftig sein soll, stimmten die Ratsmitglieder für Planungsvariante drei: Hierbei wird die Straße gerade so breit, wie es für den Umbau nötig ist, zudem beträgt der Mehrbedarf an Fläche bei dieser Planung 8,20 Meter.