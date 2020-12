Bauarbeiten an der S13 : Bypass für Radler und Fußgänger in Vilich bleibt

Bypass für Radler und Fußgänger in Vilich bleibt

Bauarbeiten an der S13

Beuel Im Januar beginnen die Bauarbeiten zwischen Vilich und Vilich-Müldorf. Der Bürgerverein will im Frühjahr 2021 einen „Tag des sicheren Schulwegs in Vilich“ organisieren, um auf die unzureichenden Umstände im Ort aufmerksam zu machen.

Ein Artikel in der Montagsausgabe des Beueler GA, in dem es hieß „Behelfsbrücke kommt bald“, war leider teilweise missverständlich. Denn nicht die Behelfsbrücke kommt bald, sondern der Bypass für Fußgänger und Radfahrer kommt bald. Die Brücke, die Vilich-Müldorf (Beueler Straße) und Vilich (Schultheißstraße) verbindet, wird definitiv Anfang Januar abgerissen. Sie ist bereits für Autos gesperrt. Für Radfahrer und Fußgänger wird ein neuer Weg zwischen den beiden Orten gebaut, ein Bypass. Dieser neue Weg beginnt in Vilich-Müldorf schräg gegenüber dem Gelände des Technischen Hilfswerks, geht ab der Beueler Straße Richtung Norden, um dann nach Westen (links) abzubiegen.