Ein neuer Pfarrer für Beuel Außer der Doppelkirche ist alles neu für ihn

Der 49-Jährige will so schnell wie möglich in Beuel heimisch werden. Er will vor allem zuhören, um zu erfahren, was die Beueler bewegt, was sie besorgt, was sie umtreibt. Trotz aller notwendigen Verwaltungsarbeit will Feggeler vor allem Seelsorger sein, für die 25.000 Katholiken in Beuel als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.