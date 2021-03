Ausstellung des Künstlers Jürgen Middelmann : Passionszyklus in der Beueler Versöhnungskirche

Beuel Der Bonner Künstler Jürgen Middelmann stellt in der Beueler Versöhnungskirche die Drucke seiner Farbholzschnitte zum Passionszyklus aus.

Bis zum Ostermontag, 5. April, ist in der Versöhnungskirche in Beuel-Mitte eine Ausstellung des Bonner Künstlers Jürgen Middelmann zu sehen. Unter dem Titel „Auf seinem Weg – Passionszyklus“ lädt er dazu ein, anhand von Farbholzschnitten dem Leidensweg Jesus gedanklich zu folgen und nachzuvollziehen. Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag war er zu einem „Dialog“ und nicht zu einer Vernissage anwesend, wie Pfarrerin Heike Lipski-Melchior die offizielle Ausstellungseröffnung nannte. Sein Passionszyklus beginnt, ganz traditionell, mit einer Abendmahldarstellung. Dann folgen die 14 mehr oder weniger bekannten Kreuzwegstationen, gipfelt in einem Osterbild und endet schließlich am Tisch von Emmaus. Somit hat dieser Kreuzweg 17 Stationen statt der üblichen 15, deshalb auch der Name „Passionszyklus“. Die ursprüngliche Vernissage fand am 14. April 2019 in der Evangelischen Kirche Kräwinklerbrücke in Remscheid statt. „Dies hier in Beuel ist meine zweite Ausstellung des Zyklus“, erklärt Middelmann, auf dessen Initiative hin die Ausstellung in Beuel zustande kam.