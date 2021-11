Fahrer flüchtete : Gestohlenes Auto überschlägt sich auf der A59

Ein gestohlener VW Golf hat sich am Montagabend auf der A59 überschlagen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Ausfahrt Bonn-Vilich der A59 hat sich am späten Montagabend ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der VW Golf war zuvor gestohlen worden. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Ein Autofahrer ist am Montagabend gegen 23 Uhr in der Ausfahrt Bonn-Vilich der A59 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit dem Fahrzeug überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei dem Wagen um einen gestohlenen VW Golf handeln. Der VW Golf war wenige Tage vor dem Unfall gestohlen worden. Der noch unbekannte Fahrer waren nach ersten Erkenntnissen offenbar zu schnell unterwegs und flog aus der Kurve. Er war in Fahrtrichtung Königswinter unterwegs.