Unfallflucht Autofahrer fährt 23-jährigen Radfahrer in Beuel an und flieht

Laut Polizeiangaben war der Radfahrer gegen neun Uhr am Abend aus Beuel-Mitte kommend auf dem Fahrradweg der Siegburger Straße in Richtung der A59 unterwegs. Als er dabei die Pützchens Chaussee passierte, habe ihn ein schwarzer Kleinwagen angefahren, der in die gleiche Richtung fuhr und in die Pützchens Chaussee abbiegen wollte.