Sorge um Kinder in Vilich Autofahrer ignorieren Tempolimit in Beueler Spielstraße

Doch es dauerte bis Mitte März, bis die Stadt tätig wurde und Geschwindigkeitsmessungen in der Freudestraße vornahm. Wie das Presseamt auf Anfrage mitteilt, habe die Stadtverwaltung am 15. März eine mobile Geschwindigkeitskontrolle in der Freudestraße in Höhe der Hausnummer 10 in Fahrtrichtung der Fideliostraße vorgenommen. „Im Zeitraum von 7.25 bis 11.35 Uhr passierten 19 Fahrzeuge die Messstelle, wobei drei Verkehrsteilnehmer – zwei Pkw und ein Fahrradfahrer – die Geschwindigkeitsbegrenzung in einer Höhe überschritten haben, die mit Verwarngeldern geahndet wurden“, berichtet ein Stadtsprecher. „Die beiden Pkw fuhren 19 und 25 Kilometer pro Stunde.“ Die Stadt Bonn werde künftig weitere Geschwindigkeitskontrollen in der Straße vornehmen, kündigt das Presseamt an.