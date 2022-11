Auf den Spuren des Künstlers Pitt Müller : Autogramm im Putz des Eschenhofs wies den Weg zum Buchprojekt

Vilich Barbara Brockmeier wohnt in Vilich in dem Haus, das einst der Künstler Pitt Müller bewohnte. Sie hat ein Buch über ihn geschrieben, das sie zur Ausstellung im Ernst-Moritz-Arndt-Haus vorstellt.

Pitt Müller hat deutliche Spuren in Bonn hinterlassen. Für jeden sichtbar sind die imposanten Leuchten, die immer noch in vielen Räumen der Bonner Universität zu finden sind. Zwar nicht ganz so spektakulär wie seine Glasobjekte, dafür aber ein sehr persönlicher Hinweis an die Nachwelt ist das, was Barbara Brockmeier im Eschenhof in Vilich gefunden hat: Ein Monogramm von Pitt Müller, der vor Jahrzehnten in dem historischen Anwesen lebte, in das Familie Brockmeier vor gut zwölf Jahren eingezogen ist.