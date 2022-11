Rheinland-Krimi : Autorin aus Beuel schickt Willi Wipperfürth auf Spurensuche

Beuel Karin Büchel hat einen neuen Rheinland-Krimi geschrieben. Die Beueler Autorin schickt Kriminalkommissar Willi Wipperfürth auf Spurensuche los.

Das noble Wellnesshotel liegt mitten im Wald. Hier, am äußersten Zipfel von Beuel, gönnen sich Gutbetuchte gerne eine Auszeit und lassen sich rundum verwöhnen. Mitten in der Natur bietet das Haus Ruhe, Entspannung und Entschleunigung. Ein wahres Paradies für Körper und Geist.

Erfahrener Ermittler fahndet im Ennert

Zum zweiten Mal schickt die Beueler Autorin Karin Büchel mit „KHK Wipperfürth“ einen erfahrenen Ermittler an den Tatort. Schon bei ihrem vorherigen Krimi „Das Wäldchen“ verließ sie sich auf die Intuition sowie das kriminalistische Feingefühl des ungelenkigen Polizisten. Anfang des Monats erschien mit „Ich war es“ der zweite Rheinland-Krimi von Karin Büchel, in dem Wipperfürth und sein Team wieder ermitteln.

Seit mittlerweile 40 Jahren lebt Karin Büchel in Beuel. Als 22-Jährige kam sie zum Studium nach Bonn und blieb hier „hängen“. „Der Liebe wegen“, schmunzelt sie. Zwar arbeitet sie als Diplom-Pädagogin hauptberuflich in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, „aber eigentlich habe ich schon immer Bücher geschrieben“, erzählt sie im GA-Gespräch.

Von ihrem Schreibtisch in Beuel blickt sie zwar nicht auf den Ennert, aber sie kennt sich in der Umgebung bestens aus. Dennoch: „Es ist zwar schön, jetzt im Herbst durch den Wald zu gehen, aber eigentlich spaziere ich lieber durch Großstädte“, verrät Büchel. Diese Atmosphäre sei viel inspirierender für ihre Arbeit.

Insider erkennen den Fundort der Leiche

Trotzdem nimmt sie die Leser ihrer Rheinlandkrimis an die Hand und geht mit ihnen an bekannte Orte in Beuel oder lässt sie durch tatsächlich vorhandene Straßen fahren. So beschreibt sie beispielsweise genau den Weg, den Wipperfürth vom Präsidium in Ramersdorf nach Hause zu seiner Lebensgefährtin Heidrun nimmt. Und auch der Ort, an dem die Leiche der jungen Frau gefunden wurde, erkennen Insider sicher wieder.