Zeugen alarmieren Polizei : Jugendliche laufen in Bonn-Pützchen über geparkte Autos

Jugendliche laufen in Bonn-Pützchen über geparkte Autos

Zwei Jugendliche beschädigten in der Nacht zu Samstag in Bonn-Pützchen zehn parkende Autos. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn-Pützchen Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag zehn parkende Autos in Bonn-Pützchen beschädigt. Zeugen alarmierten die Polizei, ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden 19-Jährigen läuft.

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Samstag für einen größeren Polizeieinsatz in Bonn-Pützchen gesorgt. Ein Zeuge meldete gegen drei Uhr morgens zwei Verdächtige, die an der Friedensstraße über geparkte Autos liefen und Seitenspiegel beschädigten.