Neues Auto macht die Awo mobiler : Awo Beuel warnt vor Vereinsamung von Senioren während Corona

Beuel Die Awo Beuel hat ein neues Fahrzeug, um Menüs des monatlichen Mittagstischs auszufahren oder um Mitglieder zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Impfzentrum zu fahren. Unterdessen sehen Awo-Vertreter mit Sorgen die Vereinsamung vieler Mitglieder.

Der monatliche Mittagstisch des Beueler Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (Awo) findet zwar auch in Corona-Zeiten statt, aber nicht so, wie es die Nutzer gewohnt sind: Als gemütliches Miteinander im Stadtteilzentrum an der Neustraße kann es derzeit nicht durchgeführt werden. Stattdessen gibt es das Angebot „to go“: Man kann sich Mahlzeiten abholen. Oder sie werden geliefert. Dafür stand der Beueler Awo bislang ein Fahrzeug zur Verfügung, das aber in die Jahre gekommen ist. Deshalb freut man sich umso mehr über das neue Auto, das die Glücksspirale maßgeblich gefördert hat.