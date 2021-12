Unfall in Beuel : Mann kommt auf B56 von Spur ab und kracht in Straßenlaterne

Bonn-Beuel Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Autofahrer am Donnerstag in Beuel von seiner Spur abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Beuel an der Kreuzung von von Königswinterer Straße und St. Augustiner Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilt.