Unfall auf der B56 in Beuel : 20-Jährige fährt mit 1,8 Promille gegen Leitplanke

Unfall auf der B56 in Beuel

Der Pkw kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Foto: Ulrich Felsmann

Bechlinghoven Am frühen Mittwochmorgen ist eine 20-Jährige auf der B56 gegen eine Leitplanke geprallt. Dabei wurden sie und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei der jungen Fahrerin einen Wert von 1,8 Promille.

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der B56 in Bonn-Bechlinghoven mit 1,8 Promille gegen eine Leitplanke geprallt. Wie der GA vor Ort erfuhr, war die Frau gegen fünf Uhr in Fahrtrichtung Sankt Augustin unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.