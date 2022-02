Arbeiten in der Beueler Rheinaue : Stadt Bonn beginnt mit Fällung von Bäumen für Radweg-Ausbau

Arbeiten in der Beueler Rheinaue

Am Mittwochmorgen hat die Stadt mit der Fällung der Bäume begonnen. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Am Mittwochmorgen hat die Stadt Bonn mit der Fällung von Bäumen in der Beueler Rheinaue zugunsten des Ausbaus eines Radwegs begonnen. Auch Demonstrierende sind bereits vor Ort.

Die Stadt Bonn hat am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr mit der Fällung von Bäumen in der Beueler Rheinaue begonnen. Zuletzt hatte die Bezirksregierung Köln am Sonntag endgültig den Weg für den Ausbau eines Radwegs freigemacht. Wie ein GA-Mitarbeiter vor Ort erfuhr, halten sich dort neben 20 Einsatzkräften derzeit ungefähr 20 Demonstrierende auf, die zu den sogenannten Baumschützern sowie der Initiative „Schäl Sick macht mobil“ gehören. Auch die Baufirma ist seit ungefähr 7.30 Uhr vor Ort.