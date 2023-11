Umbau des U-Bahnhofs Bahnen in Richtung Bonn halten wochenlang nicht in Ramersdorf

Fahrgäste mit Gehbehinderung sollten laut SWB mehr Zeit einplanen. Rollstuhlfahrern und Menschen mit Rollator empfehlen die Stadtwerke, in die Gegenrichtung bis zur Haltestelle „Oberdollendorf Nord“ zu fahren, um dann barrierefrei in die Linie 66 Richtung Bonn zu wechseln. Fahrgästen der Linie 62 mit Rollstuhl oder Rollator rät das Unternehmen, an der Haltestelle „Oberkassel Nord“ oder „Schießbergweg“ Richtung Bonn einzusteigen. Fahrgästen rät das Unternehmen, auf die nächstgelegenen Haltestellen auszuweichen und in die Gegenrichtung zu fahren.