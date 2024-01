Ersatzhaltestelle für den Hauptbahnhof in Bonn Reisende ärgern sich über den Beueler Bahnhof

Albert Kaltenberg ist außer Atem, nachdem er das massive Konstrukt aus Metall und Holz am Beueler Bahnhof bewältigt hat. „Ich muss nach Krefeld. Ich bin Ende 50 und schlecht zu Fuß. Das in Kombination mit meinem Gepäck ist sehr schlecht“, erzählt er und blickt dabei auf die 108 Stufen lange provisorische Überführung. Wegen der Streckenunterbrechung Bonn-Köln werden bis zum 21. Januar viele Züge rechtsrheinisch umgeleitet, was zur Folge hat, dass viele Reisende vom Beueler Bahnhof und nicht dem Hauptbahnhof aus ihre Reiseziele ansteuern.