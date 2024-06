Kein Fahrkartenverkauf am Schalter mehr Deutsche Bahn schließt Reisezentrum am Bahnhof Beuel

Fahrgäste, die in Beuel in den Zug einsteigen und nicht bereits digitale Tickets nutzen oder mit einem Abo flexibel unterwegs sind, haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Fahrkarten an den Ticketautomaten an den Bahnsteigen zu kaufen. Die nächsten personenbesetzten Verkaufsstellen liegen im Bonner Hauptbahnhof und in Bad Godesberg. Die DB betreibt in NRW aktuell 46 Reisezentren in Bahnhöfen.