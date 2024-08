Am Behelfsübergang Provisorische Aufzüge am Beueler Bahnhof in Betrieb

Die beiden Aufzüge am Behelfsübergang am Beueler Bahnhof sind am Donnerstagnachmittag in Betrieb gegangen. Das teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage des General-Anzeigers am Freitag mit. Zuvor hatten noch letzte Prüfungen und Abnahmen stattgefunden. „Diese sind vor einer Inbetriebnahme zwingend erforderlich“, erläuterte der Bahnsprecher. Reisende können die Aufzüge nun nutzen, um barrierefrei auf den Bahnsteig zu gelangen.