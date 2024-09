Einsatz in Oberkassel Bahnstrecke zwischen Beuel und Niederdollendorf gesperrt

Update | Oberkassel · Die Bahnstrecke zwischen Bonn-Beuel und Niederdollendorf ist am Sonntagmittag gesperrt worden. Eine Person war am Bahnhof in Oberkassel von einem Zug erfasst worden.

08.09.2024 , 14:41 Uhr

Polizei und Rettungskräfte sind am Sonntag an den Bahnhof in Oberkassel ausgerückt. Die Bahnstrecke war nach einem Notarzteinsatz gesperrt worden. Foto: Ralf Klodt





Wegen eins Notarzteinsatzes ist die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Bonn-Beuel und Niederdollendorf am Sonntagmittag gesperrt worden. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Bundespolizei und Kriminalpolizei waren gegen 13.30 Uhr an den Bahnhof Oberkassel alarmiert worden. Eine Person war von einem Zug der Linie RE8, der in Richtung Köln unterwegs vor, wenige hundert Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof, erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus. Die Reisenden mussten den Zug verlassen, die Polizei leitete sie zum U-Bahnhof Ramersdorf. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die Züge aus Richtung Troisdorf in Beuel enden, Bahnen aus Unkel beginnen und enden in Niederdollendorf. Betroffen sind Züge der Linien RE8 und RB27. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Niederdollendorf und Beuel ist eingerichtet worden. Info Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Caritas Onlineberatung für Jugendliche bis 25 Jahre ist hier zu finden. Auf der Seite erhalten die Betroffenen Hilfestellungen von Gleichaltrigen, und zwar anonym und kostenlos. Die Aufnahme der LVR-Klinik in Bonn ist Tag und Nacht erreichbar. Kontakt: Aufnahme- und Krisenzentrum LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, 0228/5511 und im Internet. Suizidgefährdete und deren Umfeld können sich auch an die Beratungsstelle im Sozialpsychiatrischen Dienst des städtischen Gesundheitsamtes wenden. Die Mitarbeiter sind unter 0228/773819 oder 773970 zu erreichen. Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 11.30 und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr.

(ga)