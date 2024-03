Arbeiten der DB abgeschlossen Rechtrheinische Strecke zwischen Troisdorf und Oberkassel wieder offen

Die Deutsche Bahn (DB) hat am Freitagabend, 21 Uhr, die sechswöchige Bauphase auf der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel pünktlich abgeschlossen. Das teilt die DB mit. Für den drei- bzw. viergleisigen Ausbau der S13 hatte das Projektteam seit Ende Januar zeitgleich an Gleisen, Weichen, Schallschutzwänden, Brücken sowie am Bahnhof Bonn-Beuel gearbeitet, so die DB.