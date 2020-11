Tödlicher Unfall : Bahnstrecke zwischen Beuel und Königswinter gesperrt

Am Bahnhof Oberkassel wurde eine Person von einem Zug erfasst. Foto: Ralf Klodt

Oberkassel Im Bereich des Bahnhofs Oberkassel ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann wurde vom Zug erfasst. Die Strecke zwischen Beuel und Königswinter ist gesperrt.

Am Mittwochmittag musste die Bahnstrecke zwischen Bonn-Beuel und Königswinter gesperrt werden. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde ein Mann am Bahnhof Oberkassel vom einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Der gesamte Zugverkehr auf der Strecke wurde eingestellt, nach erster Meldung der Deutschen Bahn wird die Sperrung bis etwa 12.45 Uhr andauern.

Züge der Linie RB27 aus Richtung Linz enden und beginnen in Niederdollendorf, Züge der RE8 enden und beginnen in Königswinter. Aus Richtung Köln enden und beginnen die Züge in Bonn-Beuel. Zwischen Königswinter und Beuel wurde von der Deutschen Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.