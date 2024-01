Druckluft-Frontmann Florian Hertel „Wir haben uns nie als Abklatsch von Querbeat betrachtet“

Interview | Beuel · Wie die erfolgreiche Karnevalsband „Querbeat“ hat sich die Band „Druckluft“ am Kardinal-Frings-Gymnasium in Beuel gegründet. Frontman Florian Hertel erzählt, wie sie sich einen eigenen Namen in der Musikszene gemacht haben und was sie abseits des Karnevals planen.

11.01.2024 , 13:42 Uhr

Auf der Bühne begeistert Druckluft mit einer coolen Show und flotten Brassrhythmen. Foto: Privat/Julian Huke

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Sie machen Stimmung, gute Musik und eine frech-fröhliche Bühnenshow. Die Brassband Druckluft aus Beuel hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Musikszene gemacht. Mit Frontmann Florian Hertel sprach GA-Redakteur Holger Willcke über Karneval, Musik und natürlich über die Beueler Weiberfastnacht.