Umbau im öffentlichen Nahverkehr in Bonn Barrierefreie Stadtbahnhaltestelle Ramersdorf ist in Betrieb

Ramersdorf · Die Haltestelle Ramersdorf, die bereits in den 70er Jahren geplant und 1981 in Betrieb genommen wurde, konnte durch umfangreiche Umbaumaßnahmen modernisiert werden. Sie ist nur Teil umfangreicher Maßnahmen zur Barrierefreiheit in Bus- und Bahnverkehr.

11.07.2024 , 19:30 Uhr

Von links nach rechts: Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster, OB Katja Dörner, SWB Bus und Bahn-Geschäftsführerin Anja Wenmakers und der Geschäftsführer der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, André Seppelt, bei der feierlichen Eröffnung der barrierefreien Bahnhaltestelle Ramersdorf. Foto: Abir Kassis

Von Abir Kassis