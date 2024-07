Probleme für Rollstuhlfahrer Verbindungsweg in Oberkassel wuchert immer wieder zu

Der regenreiche Sommer hat dafür gesorgt, dass das Grün in der ganzen Stadt ordentlich gewachsen ist. Das bekommen im Moment auch jene zu spüren, die das kleine Bocksgässchen in Oberkassel gerne als Schleichweg nutzen. Der schmale Weg verbindet die Basaltstraße mit der Langemarckstraße und ist für viele Bürger eine willkommene Abkürzung, wenn sie zum Friedhof gelangen möchten. Wie für Hans Peter Krahe (71), der mit seiner Frau Margarete (65) an der Meerhausener Straße wohnt und den Weg gerne mit seinem Rollstuhl oder Elektroscooter benutzt, um aus dem barrierefreien Garten zum Friedhof zu gelangen.