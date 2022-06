Rheinischer Abend im Bayernzelt : Baskets präsentieren neues Team bei Pützchens Markt

Jahrmarkt vom 9. bis 13. September : Pützchens Markt bekommt in diesem Jahr drei Neuheiten Nach zwei Jahren Corona-Pause soll Pützchens Markt in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Das gab am Dienstag die Stadt Bonn bekannt. In weniger als 90 Tagen drehen sich die Karussells auf den Marktwiesen. Marktleiterin Kathrin Krumbach kündigt drei Platzneuheiten an.