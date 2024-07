Gleise, Bahnsteige und Unterführung Bahn stellt Zeitplan zu den Bauarbeiten am Beueler Bahnhof vor

Am Beueler Bahnhof wird gebaut. Über die Gleise führt noch immer eine Behelfstreppe, die den Fahrgästen ermöglicht, von Gleis eins auf Gleis zwei zu kommen. Doch die knapp 80 Stufen lassen sich mit Rollstuhl oder Kinderwagen nicht leicht überwinden. Darum ranken an der Übergangsbrücke zwei provisorische Türme: „Die Abnahme der Aufzüge soll Ende Juli oder Anfang August sein“, erklärte Jens Christoph Sülwold von der Deutschen Bahn (DB) den zehn Politikerinnen und Politikern, die sich am Dienstagnachmittag am Bahnhof versammelt hatten, um sich über die Pläne des Umbaus zu informieren.