„LisaRosaHoff“ in Vilich-Müldorf : Bauer Dopfer ist wieder am Start

Peter Kunze mit zwei Zicklein. Foto: Rainer Schmidt

Vilich Es ist landläufige Gewohnheit, dass Menschen andere Menschen, die sie für faul oder dumm halten, mit dem Wort „Esel“ titulieren. Und das noch verbunden mit einem Adjektiv, das nicht gerade ein positives ist.



Doch wer schon einmal den Hof von Peter Kunze in Vilich-Müldorf an der Bundesgrenzschutzstraße betreten hat, der wird ganz schnell eines anderen belehrt.

Begrüßt werden dort die Besucher nicht vom Bauer Dopfer, wie sich Peter Kunze nahezu seit Ewigkeiten nennt, sondern von „Don Camillo“, einem siebenjährigen Esel. Freudigst kommt der grau-braune, gar nicht so dumme Esel und kündigt fast jeden Besucher mit einem lauten, freundlichen „I-Aah“ an. Über Obst und Gemüse würde „Don Camillo“ sich sehr freuen, aber gegen Streicheleinheiten zwischen den großen Ohren hat er auch nichts einzuwenden, bevor er sich wieder seinem besten Spielkameraden auf dem Hof, der Tinkerstute „Dolly“, zuwendet. „Die beiden sind ein Herz und eine Seele“, erzählt Kunze. Auch als „altgedienter Hobbybauer“ kann er sich jedes mal an dem Schauspiel erfreuen.

Besucher sehnsüchtig erwartet

Noch viel mehr würde er sich darüber freuen, wenn wieder Besucher auf seinen Hof kommen würden. „Ich möchte ab sofort gerne Gäste nach der 3G-Regel begrüßen“, sagt er. Familien oder kleine Gruppen mit maximal fünf Personen, die sich ausweisen können, schweben ihm vor. „Der LisaRosaHoff“, wie er seine Ranch nennt, „ist ein solches Attraktionsgebilde, das ist der Wahnsinn“, schwärmt er selber. So richtig glücklich machen würde es ihn, wenn sich die Besucher unter Beachtung der gültigen Regeln wieder die Klinke seines Hoftores in die Hand geben würden. Samstags von 11 bis 13 Uhr, so verspricht Kunze, ist er immer auf dem Hof anzutreffen.

Einige Schafe, sowohl Schwarzkopfschaf als auch ein Kamerunschaf, das gerade ein Lämmchen bekommen hat, Ziegen, Hühner, Enten, Gänse bewohnen seinen Hof. Sein Wunsch und Wille ist es, den Leuten die Sehnsucht nach Besuchen bei seinen Tieren zu erfüllen. Sobald er auf dem Hof ist und die Tiere rauslässt, sei im Normalfall „alle Welt“ da, um die Tiere zu füttern oder sogar zu streicheln. „Für Pänz ist das Angebot fantastisch“, sagt er. Nur Kinder dürfen die Tiere mit Brot, Gemüse oder Möhren füttern, was einigermaßen befolgt werde.

Frage nach dem Fortbestand des Hofes