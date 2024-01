Nachruf um „Bauer Dopfer“ Vilich-Müldorf trauert um Peter Kunze

Die Nachfolge auf dem Lisa-Rosa-Hoff ist nach GA-Informationen geregelt. In den vergangenen zwei Jahren hat sich ein Freundeskreis gebildet, der den Hof in Kunzes Sinne weiterführt. Das 800 Quadratmeter große Gelände hat er vor vielen Jahren von der Stadt Bonn gepachtet. Ein Passus im Vertrag hat Kunze immer Sorgen bereitet: Da das Areal an der Bundesgrenzschutzstraße offiziell als Ausgleichsfläche für den Wohnpark I in Vilich-Müldorf qualifiziert ist, hätte er das Gelände räumen und in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen müssen, sofern die Stadt Bonn eine Folgenutzung beabsichtigt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.