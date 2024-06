Agrarstudis feiern in Bonn Was hat der Bauernschwoof, was andere Partys nicht haben?

Beuel · Seit Jahrzehnten feiert die Fachschaft Agrarwissenschaften mit dem Bauernschwoof eine der legendärsten Studierendenpartys der Stadt. Viele hundert Feierlustige füllten am Mittwoch das Brückenforum und reisten sogar aus anderen Städten an. Was hat der Schwoof, was andere Partys nicht haben?

13.06.2024 , 12:00 Uhr

Viele Hundert Menschen zog der Bauernschwoof am Mittwoch ins Beueler Brückenforum. Foto: Ingo Firley

Von Annekatrin Stoll