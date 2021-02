Kostenpflichtiger Inhalt: Nächtliche Abrissarbeiten : Anwohner rund um das Autobahnkreuz Ramersdorf ärgern sich über Lärm

Die komplette Fertigstellung der Arbeiten ist für 2023 geplant. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die nächtlichen Abrissarbeiten an der Autobahn in Ramersdorf sind weit zu hören. Sie sind Teil des S13-Ausbaus und der damit verbundenen Anbindung an den Flughafen. Dafür wird die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Oberkassel um zusätzliche Gleise erweitert.