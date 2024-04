Israelisch-deutsche Ausstellung Was das Baumhaus in Beuel mit Tel Aviv verbindet

Wie Kunstfreunde wissen, befindet sich das Baumhaus von Wolfgang Hunecke an der Kreuzstraße in Beuel. Doch während des Besuches von Stefan Zajonz wird das Atelier an einem Vormittag im März zu einer Raum-Zeit-Kapsel, die den Bonner Kunstort mit der Machon Hamayim City Gallery in Tel Aviv verbindet. Denn dort haben Zajonz und Hunecke mit fünf deutschen Künstlerinnen an der israelisch-deutschen Ausstellung „Act of Change“ teilgenommen.