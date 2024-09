„BrassGazz“ gibt Jubiläumsständchen Bechlinghoven feiert Straßenfest im Kapitelshof

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Schminken mit Eva Alfter und Flohmarktstände, an denen die Pänz ihre eigenen Sachen verkaufen können. Für kühle Getränke ist ebenso gesorgt wie für Herzhaftes vom Grill. Marco & Fabio aus der benachbarten Trattoria „L’Angolo“ bieten italienische Spezialitäten an. Eis gibt es von „Becher und Hörnchen“. Der Erlös des Straßenfestes soll sozialen Zwecken in Bechlinghoven und Pützchen zugutekommen.