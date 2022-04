Kommentar zum Beueler Handel : Bedenken ernst nehmen

Meinung Beuel Wirtschaftsförderer und Händler haben den Dialog begonnen, wie man den Einkaufszentren in den Stadtbezirken nach der Pandemie helfen kann. Die Herangehensweise ist noch nicht deckungsgleich.

Deutlich vernehmbar ist in der Beueler Geschäftswelt allerdings ein Aber ... Die Skepsis beruht auf der Sorge, dass die angebotene Hilfe nicht wirklich zur Situation in Beuel passen könnte. Will heißen: Die Wirkung der Aktionen könnte ausbleiben, weil die Unterstützung zu allgemeingültig, zu schablonenhaft ist, sich zu wenig an die Bedürfnisse der zumeist Inhaber geführten Läden anpasst.