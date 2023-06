Erste Sommerferienwoche Bei den Oberkasseler Abenteuertagen errichten Kinder ein Dorf

Drei Jahre lang fielen die Oberkasseler Abenteuertage coronabedingt aus. In diesem Jahr findet die Aktion nach langer Pause endlich wieder in der ersten Sommerferienwoche vom 26. bis 30. Juni statt. Gespielt, gebaut und gebastelt wird täglich von 10 bis 13 Uhr, nachmittags geht es von 15 bis 18 Uhr weiter. In der Mittagszeit gehen die Kinder nach Hause oder in die OGS.