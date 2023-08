Repair-Café in Beuel Bei Jupp wird vieles wieder flott

Besonders stolz sind die Organisatoren, dass die Besucher bei „Jupp“ die Möglichkeit haben, Textilarbeiten durchzuführen. So stehen Nähmaschinen bereit, die jeder nutzen kann. Zwar gibt es auch dafür fachkundige Anleitung, „aber manchmal fehlen einem nur die passenden Geräte“, erklärt Annette Thome. „Wer kennt das nicht. Man will den Reißverschluss seiner Jeans erneuern, verfügt aber nicht über eine Nähmaschine. Genau für solche Fälle ist das Repair-Café die richtige Adresse.“ Und wer aus einem alten Kleidungsstück etwas Neues designen will, der bekommt ebenfalls Hilfe. „Wichtig ist uns nur, dass wir hier Hilfe zur Selbsthilfe bieten“, so die Organisatorin. Wenn jedoch weder das richtige Werkzeug vorhanden ist und die Ehrenamtlichen nicht weiterhelfen können, dann vermitteln die Beueler die Kunden zu einem anderen Repair-Café in Bonn. „Wir gehören zu einem großen Netzwerk. Irgendwo gibt es immer einen, der die richtigen Tipps hat“, versichert sie.