Comedian Sebastian Slomma aus Bonn-Beuel : „Bei mir ist alles Arbeitstitel“

Entspannt beim Tee: Der Musiker, Comedian und Poetry-Slam-Moderator Simon Slomma. Foto: Stefan Knopp

Beuel Der Beueler Musiker und Comedian Simon Slomma moderiert zum zweiten Mal den Poetry-Slam-Abend „Raus mit der Sprache“ im Pantheon.



Von Stefan Knopp

„Ich nehme mich selber nicht ernst genug, um Kabarettist zu sein.“ Solche Sätze sind wie eine Fingermassage für die Reporter-Schreibhand. Sie entweichen Slomma eher aus Versehen, so etwas plant er nicht. Dazu passt ein anderer Ausspruch: „Bei mir ist alles Arbeitstitel.“ Auch eine Lebenseinstellung. Der 34-Jährige, der am 12. März zum zweiten Mal die Poetry-Slam-Veranstaltung „Raus mit der Sprache“ moderiert, mag sich nicht in Bahnen lenken oder in Schubladen stecken lassen. Auch die Bezeichnung „Wahl-Beueler“ schätzt er nicht. Er wollte in Bonn wohnen und fand eine Wohnung in Beuel, ganz einfach.

Die harten Fakten: Slomma wurde in Remagen geboren, studierte Schauspiel in Koblenz und probierte danach diverse Formate aus. Schauspielerei, Comedy, auch Poetry Slam im Bonner Untergrund, die Pandemie zog den Schlussstrich darunter. Vor allem aber machte er Musik. Mit Ingo Nordmann bildete er das musikalische Kabarett-Duo „Simon & Ingo“, wobei er diese Einordnung eben schwierig findet. Ob Kabarett höherwertig ist als Comedy? „Das ist eine Frage der Weltanschauung“, so Slomma. „Das Abklopfen von Reizwörtern finde ich uninteressant.“ Es folgt der eingans zitierte Satz.

Lieber macht er in Comedy, schreibt seit Jahren an den Programmen für den Kollegen Herr Schröder mit und hat auch schon das eine oder andere eigene ersonnen. Derzeit arbeitet er an einem neuen Programm. Titel in Anlehnung an einen Bud-Spencer-Film: „Sie nannten es Mucke.“ Es geht um Musik, nicht um Bud Spencer. Aber fix ist da noch nix. Wie gesagt: „Bei mir ist alles Arbeitstitel.“

Fünftes Album kommt am 21. April heraus

Eine andere Sache ist aber schon über diesen Status hinaus. Slomma ist inzwischen nur noch als Solo-Musiker unterwegs und bringt am 21. April sein neues, fünftes Album, „Gargantua“, heraus, benannt nach dem Schwarzen Loch im Film „Interstellar“. Es ist eine EP mit sechs Songs, Titel wie „Fernweh nach innen“ und „Introspektion“ oder Liedzeilen wie „Ich sitze gerne auf den Pferdchen im Gedankenkarussell“ zeigen, wohin die Reise geht. „Ich war immer schon eine Mischung aus extro- und introvertiert“, sagt Slomma. Ob die Corona-Zeit da eingewirkt hat? Darüber hatte er noch gar nicht nachgedacht, aber es könnte sein, sagt er. „Die Musik ist durch Corona verinnerlichter geworden.“

Das Genre ist – Schublade auf – Rap und Hiphop. Und da kommt er wieder zum Poetry Slam zurück: Da gebe es viele Parallelen, sagt er. Als er noch geslamt habe, „habe ich die Musik vermisst“. Er arbeitet mit Sprache und mit Bildern, aber ohne die Musik dabei fühlte er sich nicht wohl. Aber er schätzt Poetry Slam als elegante Mischung aus Lyrik, Comedy und Kabarett, die aber eigentlich keine Schubladen kennt. Er stellt fest: „Es geht momentan hauptsächlich um Identitätspolitik.“ Und: Eigentlich kann das jeder.