50. Auflage der Raterunde Beim Schääl-Sick-Quiz zählt nicht immer die richtige Antwort

„Dieser Ausspruch von Kästner fast unsere Motivation für das Schääl-Sick-Quiz treffend zusammen“, begrüßte die Organisatoren die Besucher des „Geburtstags-Quiz“. Schließlich unterstützt Gaby Wilke-Holtheide von Anfang an das GA-Weihnachtslicht. Die Startgebühr der Teilnehmer überweist sie regelmäßig an die Hilfsaktion des General-Anzeigers, die arme Senioren in Bonn und der Region finanziell schnell und unbürokratisch unterstützt. Allein an diesem Abend kamen so erneut 345 Euro für das GA-Weihnachtslicht zusammen. „Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit“, betonte Wilke-Holtheide, bevor sie die ersten Fragen stellte.