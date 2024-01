Karnevalsempfang im Kanzleramt Darum fährt die Wäscherprinzessin und nicht das Kölner Dreigestirn zum Kanzler

Warum die Wäscherprinzessin mal wieder am Tollitätenempfang in Berlin teilnehmen konnte, erklärt Dieter Wittmann, Präsident des Regionalverbands Rhein-Sieg-Eifel im Bund Deutscher Karneval: „Das Kanzleramt hat die Teilnehmer-Regelung für den Empfang geändert. Nicht nur klassische Prinzenpaare dürfen ab jetzt teilnehmen, sondern auch Symbolfiguren aus dem Karneval.“ Und da der hiesige Regionalverband 2024 das Land NRW in Berlin vertrat, entschied sich Präsident Wittmann für die Wäscherprinzessin: „Diese Symbolfigur ist einzigartig in Deutschland.“ Deshalb hat Sabrina I. den Vorzug vor dem Kölner Dreigestirn und dem Bonner Prinzenpaar erhalten.