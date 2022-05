Zehn Jahre Schääl Sick Quiz : Besserwisser unter sich

Beuel Zehn Jahre gibt es schon das Schääl-Sick-Quiz. Wer viel weiß, gewinnt. Und der Jackpot geht immer ans Weihnachtslicht des General-Anzeigers.

Auch wenn rheinische Fußballfans diese Erfolgsserie oft nur mit einem gequälten Lächeln verfolgen: Seit dem Wochenende steht fest – die Bayern-Kicker sind zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister. Aber gab es in der Historie der Bundesliga und ihrer Vorgänger nicht schon einmal ein Verein, der ebenfalls zehn Titel nacheinander holte? Keine leichte Nuss, die die Teilnehmer bei der „Jubiläumsrunde“ des Schääl-Sick-Quiz beantworten mussten.

Doch die vielen Besserwisser und Schlaumeier, die sich an diesem Abend in Beuel trafen, knackten auch diese harte Nuss. Richtig: Der Berliner FC Dynamo gewann in den Saisons 1978/79 bis 1987/88 jedes Mal die Oberliga-Meisterschaft der DDR. Wieder was dazugelernt!