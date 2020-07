Polizei nimmt Mann fest : 25-Jähriger schlägt und tritt in Beuel auf Frau ein

Die Friedrich-Breuer-Straße in Beuel. Dort ist am Samstag eine 45-Jährige ausgeraubt worden. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ein 25-Jähriger hat am Samstag in Beuel eine Frau brutal ausgeraubt und verletzt, auf seiner Flucht attackierte er noch einen Zeugen, der helfen wollte. Die Polizei konnte den Mann schließlich fassen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die 45-Jährige gegen 11.30 Uhr auf der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel unterwegs, als sie unvermittelt von hinten an den Schultern gefasst, herumgerissen und zu Boden gestoßen wurde. Die Frau blieb auf ihrer Umhängetasche liegen, dem Täter gelang es nur mit viel Kraft, ihr diese zu entreißen. Dabei attackierte er die Frau „massiv mit Schlägen und Tritten“. Mehrere Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam, riefen die Polizei und meldeten, dass der Verdächtige in Richtung der Kennedybrücke rennt.