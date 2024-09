„Ein Abenteuer und ein tolles Gefühl“ 300 Jugendliche legen in Beuel Feuerwehr-Prüfung ab

Der Schauplatz für dieses Ereignis wechselt jährlich. Schon vor zehn Jahren, zum 50-jährigen Bestehen der Bonner Jugendfeuerwehr, fand es an der IGS statt, jetzt zum 60-Jährigen also wieder. Die Schule liege für die Gruppen, die anreisen mussten, logistisch günstig an der Autobahn, sagte Frenser. Sie stellten in der ersten Aufgabe einen Löschangriff in freiem Gelände nach, für den Wasser aus einem Gewässer genutzt werden sollte. Dafür mussten zum einen Schläuche ausgelegt werden. Zum anderen mussten die Jugendlichen Saugschlauch-Elemente verbinden, diesen Schlauch dann an einer Pumpe befestigen und in dem „Gewässer“ ablegen. Da waren die richtigen Abläufe, Handgriffe und Teamwork gefragt, denn die Saugschläuche sind schwer. Diese Übung fand auf dem Ascheplatz der IGS statt.