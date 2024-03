Rettungskräfte üben in Beuel für den Ernstfall Was tun, wenn es bei einer EM-Party plötzlich zu einer Explosion kommt?

Gerade noch herrschte ausgelassene Stimmung unter den Fußballfans im Evangelischen Gemeindehaus an der Nachfolge-Christi-Kirche, als sich kurz nach der Übertragung eines Fußballspiel der Europameisterschaft plötzlich eine Gasverpuffung in dem Gebäude ereignet. Zahlreiche Fußballfans werden verletzt. Rund 50 Einsatzkräfte eilen zum Einsatzort, um die Verletzten zu versorgen. Was nach einem Horrorszenarium klingt, war in Wirklichkeit am Samstag nur eine vom Malteser-Hilfsdienst Bonn-Beuel organisierte Katastrophenschutz-Übung. Diese diente den beteiligten Organisationen auch als Vorbereitung auf eventuelle Einsätze während der bevorstehenden Fußball-EM im Juni.