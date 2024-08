Kundenberatung mit 90 Jahren Christine Medinger arbeitet noch immer in ihrem Beueler Modegeschäft

Beuel · Christine Medinger ist 90 Jahre alt und Inhaberin eines Modegeschäfts an der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel. Ans Aufhören denkt sie nicht. Was sie in ihrem Laden bereits erlebt hat und wie alles seinen Anfang nahm.

07.08.2024 , 13:28 Uhr

Auf dem ersten Gewerbefest „Beuel hat‘s“ präsentiert Christine Medinger 1989 ihre eigene Modeshow. Foto: Sebastian Flick

Von Sebastian Flick