Planung für Schulneubau steht Warum die Adelheidisschule in Vilich eine Zweigstelle bekommt

Für viele langjährige Beueler Kommunalpolitiker ist es das absehbare Ende einer scheinbar unendlichen Geschichte: Die Vilicher Adelheidisschule, eine städtische Gemeinschaftsgrundschule im Stadtbezirk Beuel, erhält eine zweizügige Dependance in Vilich-Müldorf. Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Vorentwurfsplanung und die Kostenberechnung für den Schulneubau am Müldorfer Anger, zwischen Therese-Giehse-Weg und Nelly-Sachs-Weg, in Vilich-Müldorf beschlossen. Auch die Beueler Bezirksvertretung hatte in ihrer letzten Sitzung einstimmig für die neue Zweigstelle mit acht Klassen votiert.