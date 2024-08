Alternative Bestattungen in Beuel Was es mit der pflegefreien Beisetzung auf sich hat

Hohe, alte Bäume spenden Schatten auf dem Friedhof in Oberkassel, ihr intensiver Duft weht über den Kiesweg. Neben der Kapelle in der Mitte reihen sich traditionelle Gräber aneinander. An anderer Stelle gibt es einen Bereich mit Urnengräbern, die sich fast wie eine barocke Parkanlage in einem Muster um ein Zentrum aus Bänken anordnen. Auf den ersten Blick etwas unauffälliger erscheint eine mit Hecken gesäumte Wiese. Hier gibt es seit kurzem die Möglichkeit zur pflegefreien Beisetzung.