Neue Grünannahmestelle in Beuel Standort an der Broichstraße ersetzt die Sammelstelle auf dem Friedhof Pützchen

Abfälle wie Bodenaushub (also Erdreich), behandeltes Holz wie Bauholz oder Gartenzäune sowie tote Tiere dürfen nicht mit den Grünabfällen entsorgt werden. Auch von Schädlingen wie der Miniermotte oder dem Buchsbaumzünsler befallene Gartenabfälle sollten laut Bonnorange keinesfalls über die Grüncontainer oder den eigenen Kompost entsorgt werden, da der Schädling dort überleben und weiterwandern kann. Befallene Abfälle können zum Beispiel in einem Plastiksack verpackt als brennbarer Abfall an den Wertstoffhöfen abgegeben werden.