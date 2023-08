Neues Konzept für Bürgerfest Das erwartet Besucher beim Beuel-Fest 2023

Beuel · Das Bürgerfest in Beuel gibt es in diesem Jahr nur in kleinerer Ausführung. Dazu muss eine vorübergehende Namensänderung her. An zwei Tagen im September können sich Besucher der Beueler Innenstadt auf Musik und Kulinarisches freuen.

30.08.2023, 12:14 Uhr

Das Bürgerfest in Beuel findet in diesem Jahr in kleinerer Form und unter einem neuen Namen statt (Archivfoto). Foto: Stefan Knopp





Von Stefan Knopp